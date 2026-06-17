Екоинспекцията във Велико Търново ще санкционира „Кроношпан“ за ново замърсяване на въздуха

Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново ще санкционира „Кроношпан“ за замърсяването на въздуха в града тази сутрин, съобщиха от информационния център на инспекцията.

Тази сутрин в РИОСВ – Велико Търново са получени повече от 100 сигнала за замърсен въздух и миризма на дървесина и лепило, както и за синкава пелена в различни части на града, посочват от инспекцията. Специфична миризма на дървесина е усетена и до сградата на РИОСВ, а мъгла със синкав оттенък е наблюдавана над целия град. Извършена е и проверка в кварталите „Колю Фичето“ и „Зона Б“, като в обхода са участвали и сигналоподатели.

Установената специфична миризма и мъгла са в резултат от възобновяване на работата на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на „Кроношпан България“ ЕООД. Дружеството за пореден път не е спазило условието на Комплексното разрешително и е допуснало разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. РИОСВ – Велико Търново ще състави акт и ще наложи санкция за установеното нарушение.

На 15 юни РИОСВ премахна пломбите на спрените съоръжения към линията за производство на ПДЧ в изпълнение на определението на Върховния административен съд от 9 юни. С него съдът постанови спиране на предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ – Велико Търново за налагане на Принудителна административна мярка – спиране на производствената дейност на линията за производство ПДЧ на площадката на „Кроношпан България“ ЕООД.

По график, след стартиране на производствени групи и установяване на техническото им състояние, на 16 юни следобед линията е влязла в нормален експлоатационен режим.

РИОСВ – Велико Търново изиска от „Кроношпан България“ ЕООД ежемесечно докладване за изпълнение на дейностите по предвиденото надграждане и модернизация на пречиствателните съоръжения и стриктен контрол върху натоварване на производствените мощности.

С цел непрекъснато проследяване на качеството на въздуха предстои в зоната, която е най-близо до предприятието - между кварталите „Бузлуджа“ и „Зона Б“, да бъде позиционирана мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда за измерване на показателите за качество на атмосферния въздух.