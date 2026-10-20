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Румен Радев: Излекуването на българското здравеопазване е обща мисия на медиците и институциите

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Румен Радев: Излекуването на българското здравеопазване е обща мисия на медиците и институциите
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Здравеопазването е приоритет на нашето правителство и в бюджета за 2027 г. парите за здраве ще бъдат с около половин милиард евро повече. Осигурени са средства за Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), за Националната детска болница, за по-високи заплати за младите лекари и по-добри условия за тяхната реализация. Това заяви премиерът Румен Радев по време на 16-ото издание на лигата „Лекарите, на които вярваме“ 2026, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Форумът беше на тема: „Код „Бъдеще“: Демографията като национална мисия“ и се проведе в София. Във форума участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Премиерът Радев посочи, че правителството работи, за да осигури на българските лекари адекватни и съвременни условия на труд, така че да могат да прилагат в България най-съвременни форми и методи на лечение, които не отстъпват по качество и сложност на лечебните заведения във водещите държави. Той отбеляза, че моделът на здравеопазването също трябва да осъществи преход, като се увеличи профилактиката на заболяванията, което по естествен път да намали необходимостта от тежко и продължително лечение.

В изказването си министър-председателят обърна внимание на засиления контрол на държавата по отношение на нерегламентирани практики при издаването на ТЕЛК-ови решения. „Проверките ще станат още по-всеобхватни, но ние трябва да излекуваме българското здравеопазване с помощта на всички вас от тези порочни явления да се злоупотребява със здравната каса, с клинични пътеки, с лекарства, с болнични, с комисии за ТЕЛК. И тук специално апелирам и към вашето внимание, защото вие знаете ТЕЛК-овете растат в геометрична прогресия. Ние вече имаме 880 000 български граждани са с ТЕЛК“, каза Румен Радев и допълни, че инвестициите в дигитализацията на здравеопазването ще продължат, като предпоставка за елиминирането на всички обективни условия, които да предполагат към злоупотреби.

Министър-председателят Румен Радев награди петимата лекари, които са отличени в рамките на кампанията през 2026 година - проф. д-р Димитър Марков, който поставя основите и налага феталната морфология като златен стандарт в проследяването на бременността в България, проф. Мария Юнакова от Медицински комплекс „Д-р Щерев“, която е от водещите специалисти по репродуктивна медицина в България, проф. Иван Костов, изпълнителен директор на Университетската акушеро-гинекологична болница Майчин дом - София и специалист по акушерство и гинекология с над 20 години професионален опит, проф. д-р Асен Николов от болница „Майчин дом“, доайен на перинаталната медицина в България с повече от 35 години опит в грижата за високорискови бременности и най-сложните случаи в акушерската практика и д-р Благомир Здравков, дългогодишен ръководител на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ в София и настоящ управител на новата многопрофилна детска болница „Света Анастасия“ в Бургас

#премиер #здравеопазване #Румен Радев

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