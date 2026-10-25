БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочи паралелното пребряване на 100% на агенциите "Мяра" и "Алфа Рисърч" * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

С 20,33% избирателна активност приключи изборният ден в област Монтана

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Запази
С 20,33% избирателна активност приключи изборният ден в област Монтана
Слушай новината

Изборният ден в област Монтана приключи с 20,33% избирателна активност. До урните са отишли 23 114 души от общо 113 677 избиратели по списък.

Най-много избиратели спрямо броя им по списък са гласували в община Георги Дамяново – 39,73%. Следват Чипровци с 29,86% и Монтана с 22,85%. В другия край на статистиката са Лом, където активността е 14,75% и Вълчедръм с 16,62%.

В Берковица до урните са отишли 19,47% от избирателите, в Бойчиновци – 18,43%, в Брусарци – 21,68%, във Вършец – 22,63%.

Гласуването е приключило навреме във всичките 289 секции в областта. По информация на Районната избирателна комисия изборният ден е преминал спокойно, без подадени сигнали.

Проблеми с машинното гласуване са възникнали в две секции – в селата Расово и Замфир.

#изборен ден #избори за президент #Монтана

Водещи новини

Илияна Йотова: Илюзия е, че ако не се гласува, можем да извършим промяна в страната
Илияна Йотова: Илюзия е, че ако не се гласува, можем да извършим...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
ЦИК при обработени 7,37% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ) ЦИК при обработени 7,37% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Историческа победа за студентите, Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия Историческа победа за студентите, Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Мечка е забелязана в близост до станция на Симеоновския лифт
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Паралелно преброяване на 100%, "Алфа рисърч": Балотаж...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Прокурорите избраха четиримата свои представители в новия състав на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ