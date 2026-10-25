С 20,33% избирателна активност приключи изборният ден в област Монтана

Изборният ден в област Монтана приключи с 20,33% избирателна активност. До урните са отишли 23 114 души от общо 113 677 избиратели по списък.

Най-много избиратели спрямо броя им по списък са гласували в община Георги Дамяново – 39,73%. Следват Чипровци с 29,86% и Монтана с 22,85%. В другия край на статистиката са Лом, където активността е 14,75% и Вълчедръм с 16,62%.

В Берковица до урните са отишли 19,47% от избирателите, в Бойчиновци – 18,43%, в Брусарци – 21,68%, във Вършец – 22,63%.

Гласуването е приключило навреме във всичките 289 секции в областта. По информация на Районната избирателна комисия изборният ден е преминал спокойно, без подадени сигнали.

Проблеми с машинното гласуване са възникнали в две секции – в селата Расово и Замфир.