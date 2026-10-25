С първите гласоподаватели, първи проблеми с машините в Благоевград. Избирател даде своя вот, но машината не пусна контролна разписка. На място, представител на фирмата, която отговаря за машините направи проверка. Оказа се, че както и на предишни избори, машината не и пуснала разписката.

От СИК обясниха, че гласът е отчетен.

"Виждате и при проверката, се вижда, че има отчетен глас".

Въпреки това, избирателят излезе ядосан от помещението и заяви, че е разочарован от машинното гласуване.

В друга секция в Благоевград, машината е отчела глас, пуснала е бележка, която обаче е била бяла, без информацията за упражнения вот. И там проблемът се отстранява.