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ОТНОВО КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Съдът в Бургас решава дали да остави в ареста шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат

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Съдът в Бургас решава дали да остави в ареста шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат
Снимка: БНТ
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Окръжният съд в Бургас решава днес дали да остави за постоянно в ареста шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" край Карнобат.

56-годишният мъж е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на едно лице и телесни повреди на още двама мъже. При инцидента камионът скъса мантинелите, навлезе в насрещното платно и помете два леки автомобила. На място загина 40-годишен мъж, а други двама мъже бяха ранени, но са без опасност за живота.

Разследващите работят по две версии за катастрофата - спукана гума и вероятността шофьорът на камиона да е заспал. Според данните от толсистемата преди катастрофата тирът се е движил със 97 км/ч – това е със 7 км/ч над разрешената за този вид превозни средства скорост. Пробите за алкохол и наркотици на обвиняемия са отрицателни.

#жестока катастрофа на АМ "Тракия" #карнобат #катастрофа с ТИР

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