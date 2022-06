Садио Мане игра на кален терен в родния си град

Футболистът на Ливърпул Садио Мане се прибра в родния си град Бамбали, за да участва във футболен мач.

Сенегалецът бе на терена с друг бивш футболист на мърсисайдци Ел Хаджи Диуф. Бившият нападател на Нюкасъл Папис Сисе също се включи в срещата. Националите Мбайе Диан и Десире Сегбе също взеха участие в мача.

Двубоят се състоя на един от терените, на които звездата на Сенегал за първи път играе футбол. Кадрите на местните медии показват, че теренът, който събра редица звезди е в окаяно състояние. По време на срещата валя силен дъжд. По неравния терен липсваше трева, а в хода на двубоя се образуваха и локви.

Sadio Mane playing in a charity match back in his hometown of Banbali in Senegal ️



