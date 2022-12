Салах изравни Кени Далглиш по голове за Ливърпул

Мохамед Салах отбеляза първия гол за Ливърпул при победата над Астън Вила с 3:1 в мач от 17-ия кръг на Висшата лига. Така Салах вече има на сметката си 172 гола във всички турнири за мърсисайдци, като по този начин се изравни на 7-ото място в клубната ранглиста с легендата Кени Далглиш. Египетският нападател е реализирал своите попадения в 277 мача, а Далглиш - в 515.

Голмайстор номер 1 в историята на Ливърпул е Иън Ръш с 346 гола, следван от Роджър Хънт (285), Гордън Ходжсън (241), Били Лидъл (186), Стивън Джерард (186) и Роби Фаулър (183).

A fantastic achievement for @MoSalah and great to be in the stands to watch the goal go in. The first time I’ve taken my grandson to an away game - thank you for making it a memorable one! Delighted to hand over the baton and I hope it brings even more success! YNWA https://t.co/OzIyEZ4l0c