НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина
bntnews lang bg-flag BG

Серхий Ребров разкри състава на Украйна за Евро 2024

В тима му няма изненади, като всички най-големи имена ще защитават тима в Германия.

Украйна футбол национален отбор
Снимка: БГНЕС
bnt avatar logo
от БНТ , Източник: БТА
17:24, 20.05.2024
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Слушай новината
Слушай новините днес

Селекционерът на националния отбор на Украйна по футбол Серхий Ребров обяви състав от 26 футболисти за Евро 2024. В тима му няма изненади, като всички най-големи имена ще защитават тима в Германия. Сред тях са Андрий Лунин от Реал Мадрид, Олександър Зинченко от Арсенал, Михайло Мудрик от Челси, Виктор Циганков и Артьом Довбик от Жирона и Руслан Малиновски от Дженоа.

Ребров обяви и списък от седем резерви, които биха запълнили състава, ако някои от основните играчи отпадне. Това са Якив Кинерейкин от Днипро, Иван Нестеренко от Ворскла Полтава, Артьом Смоляков от Полися Житомир, Максим Дячук от Динамо Киев, Матвий Пономаренко от Динамо Киев, Артьом Шулянский от Олександрия и Микола Кукаревич от Суонзи.

Съставът на Украйна:

Вратари: Георгий Бушчан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика), Андрий Лунин (Реал Мадрид)

Защитници: Микола Мавтиенко (Шахтьор Донецк), Юким Коноплия (Шахтьор Донецк), Валерий Боднар (Шахтьор Донецк), Олександър Тимчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Евертън), Иля Забарни (Борнемут), Олександър Сваток (Днипро-1), Мексим Толоверов (ЛАСК Линц), Богдан Михайличенко (Полися Житомир)

Халфове: Андрий Ярмоленко (Динамо Киев), Микола Шапаренко (Динамо Киев), Володимир Бражко (Динамо Киев), Тарас Стеханенко (Шахтьор Донецк), Олександър Зубков (Шахтьор Донецк), Георгий Судаков (Шахтьор Донецк), Олександър Зинченко (Арсенал), Виктор Циганков (Жирона), Руслан Малиновски (Дженоа), Сергий Сидорчук (Вастерло)

Нападатели: Артьом Довбик (Жирона), Михайло Мудрик (Челси), Роман Яремчук (Валенсия), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
#Украински национален отбор по футбол #УЕФА Евро 2024 #Серхий Ребров
Още от: Евро 2024
Лука Модрич ще играе с отбора на Хърватия за Евро 2024
Лука Модрич ще играе с отбора на Хърватия за Евро 2024
Алан Шийрър: Джуд Белингам може да бъде Х-факторът за Англия на Евро 2024
Алан Шийрър: Джуд Белингам може да бъде Х-факторът за Англия на Евро 2024
Квадво Дуа попадна в разширения състав на Швейцария за Евро 2024
Квадво Дуа попадна в разширения състав на Швейцария за Евро 2024
Испанският футболист Иско пропуска Евро 2024 заради контузия
Испанският футболист Иско пропуска Евро 2024 заради контузия
Килиан Мбапе откри своя восъчна фигура в Париж
Килиан Мбапе откри своя восъчна фигура в Париж
Роналд Куман оповести разширения състав на Нидерландия за европейското първенство по футбол
Роналд Куман оповести разширения състав на Нидерландия за европейското първенство по футбол
Топ 24
Най-четени
Тежка катастрофа с жертва във Варна
Тежка катастрофа с жертва във Варна
Иранският президент загина при катастрофа с хеликоптер
Иранският президент загина при катастрофа с хеликоптер
Няма признаци на живот на мястото на катастрофата с иранския президент Раиси
Няма признаци на живот на мястото на катастрофата с иранския...
Вариант 1 и тема 10 на втората задължителна матура
Вариант 1 и тема 10 на втората задължителна матура
Какво е състоянието на пострадалите при жестоката катастрофа в Пловдив?
Какво е състоянието на пострадалите при жестоката катастрофа в...
Установиха местоположението на хеликоптера с иранския президент
Установиха местоположението на хеликоптера с иранския президент
44 университета няма да отворят врати в знак на протест
44 университета няма да отворят врати в знак на протест
Кой беше Ебрахим Раиси?
Кой беше Ебрахим Раиси?
Яркосин метеор прелетя над Португалия
Яркосин метеор прелетя над Португалия
Какво се е случило във фаталния полет, при който загина иранският президент?
Какво се е случило във фаталния полет, при който загина иранският президент?
Деклан Райс: Очаквам да станем още по-добри, за да не изпитваме това усещане отново
Деклан Райс: Очаквам да станем още по-добри, за да не изпитваме това усещане отново