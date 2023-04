Шампионката Онс Жабер под въпрос за турнира от сериите 1000 в Мадрид следващата седмица

От следващата седмица Мадрид ще приеме първия турнир от сериите WTA 1000 за сезона на клей. Тази година надпреварата отбелязва 13-то си издание. В индивидуалната надпревара на Откритото първенство на Мадрид ще участват вече 96 тенисистки. Схемата на двойките се разшири от 30 на 32 тандема.

Докато изданието през 2022 г. продължи 10 дни, тази година турнирът ще се играе в продължение на 13 дни и е последван от втория такъв от сериите WTA 1000 на клей в Рим, който ще предложи същия разширен формат и продължителност.

Тези два последователните турнири от WTA 1000 са най-големите събития на клей, предхождащи втория турнир за сезона от Големия шлем - Ролан Гарос. Водач в схемата ще бъде световната номер 1 Ига Швьонтек.

Полякинята днес ще играе с Арина Сабаленка за титлата в Щутгарт. Вчера Швьонтек поведе с 3:0 срещу номер 4 Онс Жабер, след което съперничката й се отказа поради контузия на прасеца на левия крак.

Онс Жабер спечели най-голямата титла в кариерата си миналата година именно в Мадрид, побеждавайки Джесика Пегула със 7-5, 0-6, 6-2.

Deeply sad that I was unable to continue the match today. Thank you everyone for your love and support it really means a lot to me ️ I will be running tests and do everything I can to come back soon #TeamOJ pic.twitter.com/SDS7uJ4xyy