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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Шофьорът, ударил се в автобус на "Челопешко шосе", остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Шофьорът, ударил се в автобус на "Челопешко шосе", остава в ареста
Снимка: БТА

Софийският апелативен съд остави в ареста Васил Филипов – шофьорът, ударил се в автобус на градския транспорт на "Челопешко шосе" и вследствие причинил смъртта на четирима души. Според магистратите жалбите на защитата на Филипов срещу решението на първа инстанция са неоснователни.

Филипов е привлечен като обвиняем за две престъпления, които се наказват с лишаване от свобода – при управление на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение, движейки се с не по-малко от 113 км/час при разрешени 60 км/час и реализирал пътнотранспортно произшествие с автобус, при което умишлено причинил смъртта на четирима и средни телесни повреди на друга четирима. За това престъпление законът предвижда до 20 години. затвор. Другото обвинение е за непристойно поведение и деяние, отличаващо се с изключителна дързост.

Налице е реална опасност от укриване и от извършване на престъпление, което налага мярката задържане под стража, мотивираха се съдиите.

Другият автомобил, управляван от Траян Филипов и също участвал в катастрофата, се е движел със 148 км/ч. Няколко дни след катастрофата съдът остави в ареста Траян Филипов, обвинен във връзка с тежката катастрофата.

Снимки: БТА

Според защитата на Филипов не е необходима най-тежката мярка за постигане на целите на процеса, а обвиняемият няма как да се укрие, като не е пожелал да се лекува извън държавата.

Четирима души загубиха живота си при катастрофата, която стана вечерта 5 юни на "Челопешко шосе" в София.

# Васил Филипов #трагедия на "Челопешко шосе" #арест

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