3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

3 МАРТ – ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА

Слави Трифонов: Поклон и благодарност пред всички загинали за нашата свобода

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Запази
слави трифонов държави чете жълти сайтове вестници българия
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

За освобождението на град Плевен в Руско-турската освободителна война само за град Плевен са загинали над 30 хиляди души – основно руснаци, но и немалко румънци, финландци, украинци и беларуси. Над 30 хиляди човешки съдби – основно млади хора, покосени и избити в името на свободата на моя роден град. Така, като кажа "над 30 хиляди", звучи като статистика, но всеки един живот поотделно е лична трагедия. Това пише в профила си във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

"Поклон и благодарност пред всички тези човешки същества, които са загинали за нашата свобода. В конкретния случай – за моята. Аз съм горд, че съм роден в град Плевен, и съм благодарен на съдбата, че съм роден в град Плевен, град-герой, който лежи върху кръвта на герои", пише още Трифонов.

"Сигурно звуча малко твърде патриотично, но в днешния ден дори думите, които използвам, са слаби. Така е – аз съм свободен човек, свободен гражданин на свободна държава, благодарение на саможертвата на тези хора. Аз не съм го забравил. Няма да го забравя. И никой не бива да го забравя. Каквото и да се случва в настоящето, никой не бива да забравя миналото. Защото иначе ще сме безродници и неблагодарници. Трябва да помним! Честит национален празник на всички свободни българи!", допълва Слави Трифонов.

#3 март #"Има такъв народ" #Национален празник #Слави Трифонов

