След 37 години: Формула 1 се завръща в Африка

Формула 1 ще се завърне на африканския континент, след като беше потвърдено, че Руанда ще приема състезания от календара на най-престижната автомобилна надпревара.

Историческото събитие ще се проведе в началото на следващото десетилетие (през 2030 година) и ще сложи край на 37-годишното отсъствие на най-престижния моторен спорт от Африка. Последното състезание там е през 1993 г. в Южна Африка.

Първият старт в страната ще се проведе веднага щом новопредложената писта в Бугесера - на 40 км южно от столицата на Руанда Кигали, бъде завършена.

"Днешният ден принадлежи на Африка. Руанда е горда да приеме Гран При на Африка и да сподели този момент с повече от 100 млн. фенове", каза президентът на Руанда Пол Кагаме.

Президентът на Формула 1 Стефано Доменикали подчерта, че с включването на Руанда, световният шампионат вече ще има състезания на всеки един населен континент на Земята.

Идеята за Гран при в Руанда се развиваше активно от декември 2024 г., когато страната беше домакин на Годишната асамблея на FIA. Проектът срещна силна подкрепа от президента Пол Кагаме и седемкратния световен шампион Люис Хамилтън, който дълги години настояваше за завръщането на спорта в Африка