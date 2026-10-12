След поредната катастрофа с жертва на АМ "Тракия": Постоянен арест за турския тираджия, обвиняемият не се яви в съда

Постоянен арест за турския шофьор на ТИР, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загина 26-годишен мъж от Пловдив, а други двама бяха ранени. Решението е на Апелативния съд в Бургас, който отмени наложената от Окръжния съд в Сливен парична гаранция от 5000 евро и уважи протеста на прокуратурата.

Обвиняемият не се яви в съдебната

зала, въпреки че е бил лично уведомен за заседанието. Именно отсъствието му без уважителна причина е един от основните аргументи на магистратите да наложат най-тежката мярка за неотклонение.

Според апелативните съдии съществува реална опасност турският гражданин да се укрие. Той няма трайна уседналост в България, семейството му живее в Чехия, а работата му като международен шофьор предполага чести пътувания зад граница. Затова съдът приема, че нито парична гаранция, нито домашен арест биха предотвратили риска от укриване.

За разлика от първата инстанция, апелативните магистрати смятат, че са събрани достатъчно данни за обосновано подозрение, че именно турският водач е причинил катастрофата.

Инцидентът стана на 3 октомври, на 267-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в посока Бургас. При сблъсъка загина 26-годишен мъж от Пловдив, а двама мъже на 27 и 57 години от Карнобат получиха средни телесни повреди.

Разследването продължава. Предстоят нови разпити на свидетели, както и автотехнически и съдебномедицински експертизи, които трябва да изяснят обстоятелствата около катастрофата.

Ако вината на турския шофьор бъде доказана, той може да получи от 10 до 15 години затвор.

Решението на Апелативния съд в Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.