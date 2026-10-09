БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

След ударите по търговски кораби в Черно море: Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

След ударите с дронове на два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на страната ни, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди извънредна проверка в района на българското Черноморие. Специалисти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна са взели и обработили проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район": "Още на 6 октомври, по разпореждане на министъра на околната среда и водите, извършихме пробонабиране на морски води от трите пункта. Вчера бяха готови първоначалните резултати, тъй като има и други вещества, чиито резултати ще бъдат готови следващата седмица. В трите пункта изследвахме физикохимични показатели за качество – желязо, мед, цинк, алуминий и полихлорирани бифенили. В района на Калиакра нямаме никакви превишения по нито един от показателите. При Бяла имаме превишение само при азота, а при Созопол – по няколко азотни съединения и фосфор. Не можем да обвържем тези превишения на нормите с инцидента с плавателните съдове на 6 октомври, тъй като най-вероятно става въпрос за дифузно замърсяване от земеделски източници, което няма отношение към инцидента. Освен изброените показатели, изследването включва и нефтопродукти. При посещението на място колегите не са забелязали характерната при такъв тип замърсяване опалесценция на водната повърхност. Това се потвърждава и от резултатите от изследваните проби – липсват нефтопродукти."

За целта на изследването директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" коментира:

Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район": "Целта беше да направим мониторинг възможно най-рано, веднага след инцидента, за да имаме представа за качеството на черноморските ни води. Този мониторинг ще продължи и през следващите дни, като пунктовете и показателите ще бъдат уточнени допълнително, а също така ще зависят от хидрометеорологичната прогноза."

Вижте повече във видеото

#Атака с дронове в черно море #Басейнова дирекция „Черноморски район“ #замърсяване на водата

Водещи новини

След ударите по търговски кораби в Черно море: Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол
След ударите по търговски кораби в Черно море: Няма замърсяване на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Днес е последният ден за назначаване на членове на ЦИК за изборите на 25 октомври Днес е последният ден за назначаване на членове на ЦИК за изборите на 25 октомври
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Парламентарен контрол: Седем министри ще отговарят на въпроси Парламентарен контрол: Седем министри ще отговарят на въпроси
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Акция срещу фентанила в Пловдив: Полицията задържа трима души в „Столипиново“ Акция срещу фентанила в Пловдив: Полицията задържа трима души в „Столипиново“
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Окръжният съд гледа делото срещу бившия шеф на ВиК – Бургас
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Нови преговори САЩ – Украйна: Украинска делегация е в Маями
Чете се за: 01:12 мин.
По света
„Ейбрахам Линкълн“ отново у дома: Самолетоносачът се...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ