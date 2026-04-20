София на финалната права: Всички секции са предали протоколите си

До час всички изборни протоколи в София ще бъдат предадени. Към финал върви и работата и при предаването на документите от 24-ти многомандатен избирателен район.

В столицата работата по приемането и обработката на изборните книжа върви към приключване, като всичките 1152 Секционни избирателни комисии вече са предали и са били повикани или са в процес на предаване на протоколите си. Остават около 30 секции да бъдат обработени. В залата се обработват документите от 24-ти многомандатен избирателен район, а там към 4 и 30 бяха обработени 308 секции от 502.

Има грешки при преференциите, сборни грешки, затруднение има и при това, че има два чувала и три плика тази година, много нови членове на секциите, както и висока избирателна активност.