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Спартак Плевен остана далече от истината срещу Кипърци в Европейската северна лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Първо разочарование за спартаклии в турнира.

Спартак Плевен остана далече от истината срещу Кипърци в Европейската северна лига
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Спартак Плевен допусна първо разочарование от началото на сезона в Европейската северна лига. Селекцията на Желко Лукаич остана далече от истината срещу АЕЛ Лимасол след 61:79 в среща от третия кръг в група B, изиграна в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" не приличаха на себе си през целия мач и макар проблясъците, които имаха в хода на мача, не успяха да демонстрират повече аргументи срещу състава, воден от Кайла Пападополу. Тимът от Плевен отстъпи по всички показатели, което наклони везните в полза на кипърците, които спечелиха първия си мач в надпреварата.

По този начин спартаклии имат на сметката си победа и загуба на европейска сцена. Следващият мач на Спартак в турнира ще бъде на 14 октомври (сряда), когато ще домакинстват на Алкар, докато АЕЛ ще приеме Фюлинген Лайънс на 21-и.

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Публикация, споделена от ENBL (@enbleague)


Гостите се радваха на солидни встъпителни минути, в които двуцифрената разлика бе реалност в тяхна полза. Домакините изпитваха огромни трудности в офанзивен план, реализирайки само 9 точки, което предостави възможността на кипърците да се радват на аванс от 13 в края на встъпителния период.

Брендън Бейли и Донта Кларк често тормозеха домакинската защита за начало и на следващата десетка, в която отборът от Лимасол затвърди мнението, че се чувства по-комфортно на паркета. Проблясъци в дефанзивен план и соловите изпълнения на Джейлън МакКлауд не извадиха „синьо-белите“ от летаргията, което отново даде шанс на кипърският отбор да се прибере в съблекалнята при 41:24.

Статуквото рядко се променяше и на старта на второто полувреме, като за този факт допринесе и солидното представяне на гостите в защита, чрез която останаха убедително на лидерската позиция. Събуждане на Николай Титков и МакКлауд бе катализаторът за нов импулс на „синьо-белите“, но кипърците намериха отговор и на този щурм по пътя към 14-точков актив след 30 минути игра.В заключителната четвърт трудно можеше да се говори за промяна и единствено бе оформен крайният резултат.

Джейлън МакКлауд отсрами Спартак със 17 точки.

Брендън Бейли се отличи за АЕЛ с 18 точки.

#БК АЕЛ Лимасол #Европейска северна баскетболна лига (ENBL) #БК Спартак Плевен

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