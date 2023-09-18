Специализиран екип от ВМС унищожи открития край Тюленово боеприпас

Специализираният екип от ВМС обезвреди в 11:00 ч. боеприпаса, намерен тази нощ край Тюленово.

След получения сигнал военнослужещите са извършили оглед на място, при който е установено, че към останките на дрона е прикрепен 82-мм минохвъргачен осколъчно-фугасен боеприпас.

Военният министър: Дронът, открит край Тюленово, вероятно е мина

Преценено е, че поради силно увреденото му състояние, преместването и превозването на боеприпаса до полигон или друго, подходящо за обезвреждане място, е невъзможно.

Взето е решение минохвъргачният осколъчно-фугасен боеприпас да бъде унищожен на място, с контролиран взрив, в обезопасен район с радиус 150 м.



Хората, обитаващи намиращите се в близост сгради, са предупредени за стриктно спазване на указаните им мерки за безопасност.