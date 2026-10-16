БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спирането на „Старлинк“ за Украйна: Според „Ройтерс“ заповедта е дошла от Белия дом

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Заповедта за ограничаване на сателитната система „Старлинк", използвана от Украйна за комуникации на бойното поле и операции с дронове, е дошла от Белия дом, съобщава „Ройтерс“ като цитира източници пожелали анонимност.

Ръководството на Министерството на отбраната е получило съобщение, че услугата „Старшийлд" на SpaceX за украинските въоръжени сили трябва да бъде ограничена, съобщават двама американски служители и един западен представител, запознати с въпроса. Длъжностните лица не уточняват кой в Белия дом е взел решението или кой е бил отговорен за изпълнението на заповедта. Украйна съобщи за прекъсване в работата на системата тази седмица. Президентът Володимир Зеленски коментира темата в интервю за "Файнненшъл Таймс".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Това, което знам е, че „Старлинк“ е бил превключен на ниска скорост. Не е било технически проблем, а въпрос на желание. Разбираме какво се случва, защото прекъсването беше навсякъде - в столицата Киев както и на бойното поле.“

Зеленски обяви и край на спазването от страна на Украйна на енергийното примирие, анонсирано преди дни от американския президент Доналд Тръмп. Вчера Украйна поднови ударите като атакува рафинерия на Роснефт, югоизточно от Москва. В интервю за „Нюзмакс", Тръмп нарече това „позор", който държи световните цени на горивата високи. „Има много други цели," каза Тръмп и добави, че със Зеленски се преговаря по-трудно отколкото с руския президент Владимир Путин.

#заповедта #„Ройтерс“ #спиране Старлинк #Белия дом #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
1
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
2
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
3
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
4
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по...
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България, отивам за златото
5
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България,...
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята
6
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
4
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Европа

Втори ден на Европейския съвет: Очакват се заключения за атаките в Черно море
Втори ден на Европейския съвет: Очакват се заключения за атаките в Черно море
НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава способностите за противодействие на дронове НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава способностите за противодействие на дронове
Чете се за: 05:12 мин.
Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна
Чете се за: 02:45 мин.
Ударите в Черно море са сред основните теми на срещата на върха в Брюксел Ударите в Черно море са сред основните теми на срещата на върха в Брюксел
Чете се за: 04:20 мин.
Премиерът Радев благодари на Рюте: Сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг Премиерът Радев благодари на Рюте: Сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг
Чете се за: 01:12 мин.
Рюте след срещата с Румен Радев и Никушор Дан: Засилваме мерките, ако е необходимо Рюте след срещата с Румен Радев и Никушор Дан: Засилваме мерките, ако е необходимо
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт, четирима министри са на парламентарен контрол
Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт, четирима...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Протест на КНСБ в София: Исканията им са за по-високи доходи Протест на КНСБ в София: Исканията им са за по-високи доходи
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Акция на полицията в Бургас срещу битовата престъпност и изборни престъпления Акция на полицията в Бургас срещу битовата престъпност и изборни престъпления
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Сняг покри високите части на планините, от Планинската спасителна служба предупреждават за опасни условия Сняг покри високите части на планините, от Планинската спасителна служба предупреждават за опасни условия
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Втори ден на Европейския съвет: Очакват се заключения за атаките в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Протести в Албания: Демонстрантите искат оставката на Еди Рама
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Преди президентските избори: Демонстрация на системата за обработка...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ