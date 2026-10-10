Станислав Генчев: Това бе най-трудният мач в кариерата ми

Наставникът на Ботев Станислав Генчев бе на мнение, че победата над Славия е била напълно заслужена с оглед на показаното на терена, но призна, че това е бил най-трудният мач в неговата треньорска кариера след кончината на клубния президент Илиян Филипов.

"Победата е напълно заслужена предвид показаното на терена. Благодарни сме на футболистите и на феновете за подкрепата. Изключително важен мач за нас, за да трупаме точки. Пред нашите фенове бяхме задължени да постигнем победа. Лично за мен, това е най-трудният мач в кариерата ми. На мен и на моя щаб ни беше много трудно. Направихме всичко възможно нашето поведение да не повлияе на футболистите, защото и те са хора. Няма как това да не им повлияе това, което се случи. Очаквах мачът да е труден. Така и стана. Мога да кажа, че през първото полувреме имаше известно напрежение, но с течение на мача те се отърсваха от това напрежение и дори можехме да отбележим още попадения", заяви след мача Станислав Генчев.

"Винаги съм държал моята роля да е изцяло свързана със спортно-техническата част. Ще направим всичко възможно отборът да се развива игрово, защото има потенциал", каза още наставникът на Ботев.