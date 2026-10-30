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Станислав Генчев: Загубата от ЦСКА 1948 беше просто инцидент

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Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
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Наставникът на Ботев Пловдив похвали реакцията на футболистите си след успеха с 5:2 над Локомотив София и отправи критики към съдийството

станислав генчев загубата цска 1948 беше просто инцидент
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев изрази задоволството си от категоричната победа с 5:2 при гостуването на Локомотив София в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Специалистът отличи реакцията на своите футболисти след тежкото поражение с 0:4 от ЦСКА 1948 в предишния кръг и определи успеха в столицата като напълно заслужен.

"Изключително доволен съм от тези три точки. Познавам добре играчите на Локомотив, защото съм бил треньор на повечето от тях и знаех, че ще ни затруднят. Теренът също не беше лек. Благодарности за начина, по който играчите реагираха след загубата с 0:4 от ЦСКА 1948 миналия кръг“, заяви Генчев след срещата.

Наставникът подчерта, че още след предишния двубой е бил убеден, че тежкото поражение не отразява реалните възможности на неговия отбор.

"Мисля, че победата ни е напълно заслужена. Още след този мач казах на играчите, че загубата ни тогава е била просто един инцидент. Получихме три гола при статични положения. Днес се опитахме да не допускаме такива голове, да играем на контраатака и да бележим много голове“, обясни специалистът.

Генчев коментира и ключовия момент през второто полувреме, когато Локомотив София успя да заличи изоставане от два гола и да изравни за 2:2, но само две минути по-късно Мауро Родригес отново изведе пловдивчани напред.

"Зарадвах се повече, защото си върнахме преднината. Изпуснахме два гола аванс и беше много важно, че толкова бързо поведохме отново. Уважавам безкрайно много Локомотив София, защото тук съм прекарал две години“, добави треньорът на "канарчетата“.

Поглеждайки към следващия двубой срещу Дунав, Генчев предупреди, че съперникът не бива да бъде подценяван. Той използва случая и за да изрази недоволството си от някои съдийски решения в последните срещи на Ботев.

"Трябва да разузнаем добре отбора на Дунав. Те имат добри футболисти и не можем да ги подценим. Надявам се и съдийството в този мач да бъде на ниво. В последните две срещи съдиите спестяват картони на противниците ни, а срещу нас не се колебаят да ни ги дават“, заяви Генчев.

В заключение наставникът посочи конкретна ситуация от двубоя срещу Локомотив София, при която според него главният съдия е трябвало да отсъди нарушение.

"На Даниел Наумов буквално му счупиха носа и съдията дори не даде нарушение“, завърши Станислав Генчев.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Локомотив София #Станислав Генчев

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