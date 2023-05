Стефанос Циципас продължава към осминафиналите в Мадрид

Стефанос Циципас победи Себастиан Баес със 7:5, 3:6, 6:3 в мач от 1/16-финалите на на тенис турнира от сериите Мастърс в Мадрид.

Световният №5 от Гърция допусна пробив и изоставаше с 3:5 гейма в първия сет, но осъществи обрат, за да спечели първата част. Аржентинецът проби своя съперник още с първата си възможност във втория сет, което бе достатъчно да изравни резултата.

В заключителния трети сет равенството се запази до 3:3, след което 24-годишният Циципас спечели подаване на противника си и затвърди пробива си, за да се поздрави с успеха с втория си мачбол след 2 часа и 14 минути игра.

