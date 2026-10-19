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Световна среща на българските медии в Унгария, посветена на свети Йоан Рилски

Цанка Николова от Цанка Николова
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В Унгария започна 21-вата Световна среща на българските медии, организирана от БТА. Тя е посветена на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски.

Изключително важен ден и за България, и за Унгария, тъй като освен двете важни годишнини, днес отбелязваме и 10-ата годишнина от обявяването на 19 октомври за Ден на българо-унгарското приятелство.

В срещата тази година се включват представители на медии от 25 държави. Това са хората, които пазят езика и които съхраняват връзката между българските общности по света и България. По-рано днес пред паметната плоча на св. Йоан Рилски в най-голямата катедрала в Унгария бяха поднесени венци и цветя, и така беше поставено началото на 21-вата медийна среща.

Евгения Друмева, зам.-генерален директор на БТА: "Ние почитаме Свети Иван Рилски на тази дата, а тук в Естергом около четири години са се намирали неговите, както казват свещениците, нетленни останки и по този повод двата парламента на двете страни избират една дата за ден на приятелство."

Симеон Варга, застъпник на българската национална общност в унгарския парламент: "Когато трети крал Бела завоюва София и мощите ги донесъл в Унгария, оставил ги в базиликата тука в Унгария и това свързва нашата историята на нашия народ. И наистина тези мощи са чудотворни."

снимки: БТА

Золтан Тар, министър на обществените отношения и културата на Унгария: "Трябва да използваме факта, че в Унгария живее сравнително голямо българско национално малцинство като средство за диалог и обмен. На тази основа мисля, че трябва да укрепим икономическите и културните си отношения. В много отношения ние също се учим от вашия пример."

Вижте още в прякото включване на Цанка Николова от Будапеща

#Евгения Друмева #среща на български медии #БТА #Будапеща #Унгария

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