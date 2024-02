Световните лидери за смъртта на Навални

Вълна от реакции последва съобщението на руските власти, че Алексей Навални е мъртъв.

Американският президент Джо Байдън предупреди за унищожителни последствия за Русия след смъртта на Навални в затвора.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел написа:

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.



The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.



I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around…