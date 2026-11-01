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Технически проблеми с машинното гласуване в Бургаска област

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:32 мин.
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Снимка: БНТ
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Изборният ден в Бургаска област е съпътстван от технически проблеми при машинното гласуване. В една от секциите преминаха към гласуване на хартия, а в други се е наложила намесата на техници, за да бъде осигурено нормалното протичане на вота.

Към момента само една машина от областта е изведена от употреба. Тя се намира в 16-а секция в Карнобат. Устройството не е стартирало и се е наложило там да преминат на гласуване с хартиени бюлетини. Още от началото на изборния ден в Бургаско са регистрирани няколко случая на машини за гласуване, които отпечатват смачкани разписки. В 218-а секция два пъти се наложи намесата на техник, заради проблем с хартията в устройството.

Атанасия Петрова, председател на 218 СИК – Бургас: "В 7:00 часа започнахме изборния ден спокойно, но се оказа, че хартията е задръстена в машината. Съответно уведомихме РИК и техника, който се отзова незабавно. Беше отстранена повредата. Но 15 минути след това, отново се появи същия проблем, но вече е отстранен отново. Написаха се протоколи, които се изпратиха в РИК."

Изборният ден в Бургас протича спокойно, към момента няма сериозни сигнали за нарушения.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#България избира президент #технически проблеми #бургаска област #машинно гласуване

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