Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен

Всеки човек или политическа партия, които допринасят за това София да бъде третирана по-честно, за мен са добре дошли. Първо обаче, трябва да видим каква ще бъде програмата, в какъв формат би се явил, каква ще е геополитическата ориентация и какви ще са приоритетите. Тогава можем да водим разговор. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод подадената оставка на Румен Радев като президент.

"Това, от което най-много се вълнувам, е кога и как ще се променят нещата, за да може София да бъде третирана честно. Да получава средствата, които ѝ се полагат за инфраструктурни проекти, да не бъдем наказвани от различни министерства и институции, а просто да се свършва работата за града", допълни Терзиев.

По думите му, излизането на политическата сцена на Радев, за момента е просто нещо, което ще доведе до раздвижване, и остава да се надяваме, че ще бъде за добро.

Терзиев беше на проверка на терен на строителството на новия корпус на 126 ОУ "Петко Ю. Тодоров" в ж.к. "Стрелбище".

По отношение на кризата с боклука, столичният кмет каза, че в "Красно село" още преди няколко седмици е било възстановено нормалното сметоизвозване.

"Имаше проблеми с едрогабаритния отпадък, но той вече се събира. В "Люлин" също се върви към нормализация – всеки ден следя колко машини има на терен, обслужването с едрогабаритен отпадък е редовно. Проблемът не е само в "Люлин" и "Красно село" – навсякъде хората изхвърлят всичко, което е застояло с времето", добави той.

По думите му, като по-проблемна зона остава район "Изгрев", където през последните няколко седмици има затруднения. Терзиев обясни още, че ще помогнат на районния кмет районът да бъде изчистен. В "Слатина" и "Подуяне" също е осигурена допълнителна техника и персонал.