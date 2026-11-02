Тодор Джиков, ПБ: Победата на Йотова отлага плановете за дестабилизация на държавата

Победата на Йотова отлага плановете за дестабилизация на държавата. Това коментира депутатът от „Прогресивна България“ Тодор Джиков в студиото на „Денят започва“. Той поздрави българските граждани, упражнили правото си на глас, както и победителите в президентския вот - Илияна Йотова и Вълчев. Той изрази надежда, че новоизбраният президент ще работи за единството на българския народ и за подобряване на условията на живот в страната.

Тодор Джиков, „Прогресивна България“: „Първо искам да поздравя всички българи с избирането на първата жена президент на нашата страна. Да поздравя всички българи, които упражниха конституционното си право да излязат да гласуват, и, разбира се, да поздравя победителите. Това са госпожа Йотова и господин Вълчев. Радвам се, че техният избор беше кампания, която се основаваше на конкретна визия, приоритети и цели. Вярвам, че оттук нататък президент Йотова ще работи за единството на българския народ и за това в България в крайна сметка да се подобрят условията за живот.“

Той подчерта, че сред важните задачи пред европейските лидери трябва да бъде постигането на мир чрез дипломация и преговори.

„Това, което всички желаем, е да се работи за мир в Европа през призмата на преговори и дипломация, а не през война до пълното унищожаване на една от двете страни“, коментира народният представител.

На въпрос дали „Прогресивна България“ е станала по-уязвима след президентските избори и дали резултатът показва отслабване на подкрепата спрямо предходния вот, Джиков отхвърли подобна теза. Той насочи критиките си към политическите опоненти и техните намерения.

„Не, напротив. Аз смятам, че детската мечта на господин Асен Василев - сглобката за една дестабилизация на държавата, се отменя с победата на госпожа Йотова за неопределено време. Смятам, че желанието на господин Кирил Петков сглобката по-дълго време да продава дронове на Украйна с парите на европейските данъкоплатци също много скоро ще приключи“, заяви Джиков.

Според него резултатът от изборите трябва да бъде разчетен и от европейските политически лидери, тъй като общественото недоволство от поскъпването на живота е общ проблем за редица държави в ЕС.

„Защото виждаме какво става в страните от Европейския съюз – недоволството на хората, цените на енергията, цените на храните навсякъде. Всичко това е свързано. Не бива да го разглеждаме само като отделни компоненти“, посочи той.

В разговора беше поставен и въпросът защо победата на Илияна Йотова е била по-трудна в сравнение с очакванията и дали подкрепата за политическата формация на Румен Радев автоматично се е прехвърлила към нея. Джиков обясни, че не би се ангажирал с конкретен анализ на причините за изборния резултат, но направи важно разграничение между двамата политици.

Тодор Джиков, „Прогресивна България“: „Госпожа Илияна Йотова, колкото и прекрасен човек да е, все пак не е господин Румен Радев. Така че логически няма как чисто математически и логически тези милион и четиристотин хиляди, които ни подкрепиха на изборите през април - нашата формация, водена от Румен Радев, да се прелеят автоматично като подкрепа за госпожа Йотова. Защото това са различни субекти.“

Попитан дали думите на Илияна Йотова след победата ѝ - „Господин Радев, без вас нямаше да успея“ – не потвърждават тезата, че зад избора на новия президент стои именно политическата подкрепа на Радев, Джиков заяви:

„Аз мисля, че не е необходимо да го коментираме или да правим други интерпретации.“

Той отказа да влиза в интерпретации на посланията на политическите опоненти, които загубиха президентските избори, и отново акцентира върху начина, по който е била проведена кампанията. Според Джиков основният извод от президентския вот е, че избирателите предпочитат кампании с ясни приоритети и конкретни политически послания, а не такива, изградени върху внушения и конфронтация.

Тодор Джиков, „Прогресивна България“: „Ще кажа пак само разликата и дано всички тези стратези, които оттук нататък ще се занимават с провеждането на избори в България, разберат, че кампанията, която се основава на визия, на приоритети, на ценности, е печелившият избор. А кампания, която се основава на манипулации, кални войни и така нататък, на внушения и неверни твърдения, на практика в крайна сметка е губеща.“

По темата за работата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията Джиков заяви, че подкрепя прилагането на европейски подход и използването на данни за производствените разходи.

„Има европейски подход. Има няколко решения на Европейския съд. Има инструментариум в ЕС, който показва производствените разходи на конкретните три групи хранителни продукти, които обхващат всичко в малката кошница. Те са между 16% и 20%“, посочи той.

На въпрос дали държавата има и социална политика за подпомагане на най-уязвимите групи, Джиков отговори, че конкретните мерки ще станат ясни с представянето на бюджета.

Тодор Джиков, „Прогресивна България“: „Безспорно, ще го видите в бюджета. Ветрилото е много широко отворено. Въпреки ограничените възможности, които ни дава опосканият бюджет, който заварихме, натрупаните и неразплатени задължения към бизнеса, най-важното - зверски стряскащият бюджетен дефицит, който заварихме.“

В края на разговора водещият постави въпроса за постоянните критики към политическата „сглобка“ и дали самата „Прогресивна България“ не може да бъде обвинена, че изгражда нова подобна конфигурация с „Възраждане“. В отговор Джиков посочи, че не е видял Илияна Йотова или Румен Радев да правят подобни политически договорки.

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