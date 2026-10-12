Томи Пол детронира шампиона от турнира "Мастърс" в Шанхай Валентен Вашеро

Американецът Томи Пол отстрани в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" 1000 защитаващия титлата си Валентен Вашеро от Монако.

Пол спечели срещата с 6:4, 6:2 за час и 25 минути и си осигури среща с белгиеца Зизу Бергс, който поднесе изненадата на деня, отстранявайки поставения под №2 в схемата Карлос Алкарас от Испания.

Пол и Вашеро не започнаха мача по най-убедителния начин на собствен сервис. Във всеки от първите четири гейма се стигна до точки за пробив и в два от тях се стигна до такъв, но равенството се запази.

Американецът обаче проби отново за 4:3 гейма и след като отрази два шанса за рибрейк в края на сета измъкна първата част с 6:4.

Във втория сет поставеният под №17 в схемата Пол стабилизира началния си удар, докато проблемите за Вашеро продължиха. По този начин Пол спечели пет поредни гейма, за да поведе с 5:1 и да реши изхода на мача.

Поражението ще има сериозни последици за ранкинга на Вашеро, който няма да успее да защити хилядата точки, които взе преди година. Днешната загуба праща монегасеца от 14-о на 32-ро място в света, като е възможно той да загуби и още позиции.

В друг двубой от третия кръг нидерландецът Ботик ван де Зандсхулп надделя със 7:5, 6:4 над десетия в световната ранглиста Артур Фис и в следващия етап ще се изправи срещу испанеца Рафаел Ходар за място на четвъртфиналите.