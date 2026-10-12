БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да...
Чете се за: 02:57 мин.
Министър Петрова за прибирането на Ива Михайлова: При...
Чете се за: 07:12 мин.
Ива Михайлова пред БНТ: Няма нищо нелегално в моето...
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова се прибра в България
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Томи Пол детронира шампиона от турнира "Мастърс" в Шанхай Валентен Вашеро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Поражението ще има сериозни последици за ранкинга на монегаска.

Томи Пол
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Американецът Томи Пол отстрани в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" 1000 защитаващия титлата си Валентен Вашеро от Монако.

Пол спечели срещата с 6:4, 6:2 за час и 25 минути и си осигури среща с белгиеца Зизу Бергс, който поднесе изненадата на деня, отстранявайки поставения под №2 в схемата Карлос Алкарас от Испания.

Пол и Вашеро не започнаха мача по най-убедителния начин на собствен сервис. Във всеки от първите четири гейма се стигна до точки за пробив и в два от тях се стигна до такъв, но равенството се запази.

Американецът обаче проби отново за 4:3 гейма и след като отрази два шанса за рибрейк в края на сета измъкна първата част с 6:4.

Във втория сет поставеният под №17 в схемата Пол стабилизира началния си удар, докато проблемите за Вашеро продължиха. По този начин Пол спечели пет поредни гейма, за да поведе с 5:1 и да реши изхода на мача.

Поражението ще има сериозни последици за ранкинга на Вашеро, който няма да успее да защити хилядата точки, които взе преди година. Днешната загуба праща монегасеца от 14-о на 32-ро място в света, като е възможно той да загуби и още позиции.

В друг двубой от третия кръг нидерландецът Ботик ван де Зандсхулп надделя със 7:5, 6:4 над десетия в световната ранглиста Артур Фис и в следващия етап ще се изправи срещу испанеца Рафаел Ходар за място на четвъртфиналите.

Свързани статии:

Зизу Бергс отстрани Карлос Алкарас в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай
Зизу Бергс отстрани Карлос Алкарас в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай
Испанецът допусна първа загуба от Откритото първенство на САЩ насам.
Чете се за: 02:30 мин.
#АТР Мастърс 1000 в Шанхай 2026 #Валентен Вашеро #Томи Пол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
1
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им изгоря
2
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им...
Ива Михайлова се прибра в България
3
Ива Михайлова се прибра в България
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в Бургаско
4
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в...
Президентът Йотова: При първа възможност ще се срещна с Ива Михайлова
5
Президентът Йотова: При първа възможност ще се срещна с Ива Михайлова
БНТ 3 ще излъчи стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
6
БНТ 3 ще излъчи стартовете от Западно-европейската лига по...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
6
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал

Още от: Тенис

Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в света за първи път в кариерата си
Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в света за първи път в кариерата си
Янаки Милев допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира в Катания Янаки Милев допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира в Катания
Чете се за: 01:22 мин.
Зизу Бергс отстрани Карлос Алкарас в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай Зизу Бергс отстрани Карлос Алкарас в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай
Чете се за: 02:30 мин.
Феликс Оже-Алиасим достигна до четвъртия кръг в Шанхай Феликс Оже-Алиасим достигна до четвъртия кръг в Шанхай
Чете се за: 01:52 мин.
Жасмин Паолини и Лейла Фернандес продължават към втория кръг в Ухан Жасмин Паолини и Лейла Фернандес продължават към втория кръг в Ухан
Чете се за: 02:10 мин.
Рекордно класиране за Елизара Янева в класацията на WTA Рекордно класиране за Елизара Янева в класацията на WTA
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Под прикритие в месо - 200 кг марихуана и поне 10 кг кокаин заловиха край Ловеч (ВИДЕО)
Под прикритие в месо - 200 кг марихуана и поне 10 кг кокаин...
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Година след катастрофата в РМС: Ива Михайлова е в България (ОБЗОР) Година след катастрофата в РМС: Ива Михайлова е в България (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Зеленски за примирието: Путин не чете "Трут соушъл" Зеленски за примирието: Путин не чете "Трут соушъл"
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Сигурността в Черно море: Обсъдиха мерки за защита на корабоплаването на конференция в София Сигурността в Черно море: Обсъдиха мерки за защита на корабоплаването на конференция в София
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Мая Манолова: Надценката при някои млечни продукти в големите...
Чете се за: 05:05 мин.
Общество
Скопие за прибирането на Ива Михайлова в София: Бягство
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Без книжка и под въздействието на три вида наркотици: Полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ