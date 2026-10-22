Трабзонспор загря за ЦСКА с победа, Лугано разгроми Хетафе насред Мадрид

Трабзонспор продължи успешното си представяне в основната фаза на Лигата на конференциите, след като победи Хартс с 2:0 в среща от втория кръг на турнира. Турският тим, който е следващият съперник на ЦСКА, записа втори пореден успех и събра пълен актив от шест точки.

Домакините откриха резултата след половин час игра, когато Мохамед Салах реализира дузпа. През второто полувреме египетският национал се отличи и с асистенция за попадението на Франкулино, който оформи крайното 2:0.

Въпреки победата Трабзонспор получи неприятна новина в заключителните секунди на срещата. Кабрал бе изгонен с директен червен картон в добавеното време и ще пропусне предстоящия двубой срещу ЦСКА заради наказание.

Една от най-големите изненади на вечерта поднесе швейцарският Лугано, който разгроми Хетафе с 5:2 като гост в Мадрид. Испанският тим поведе чрез Иван Асон, но впоследствие гостите осъществиха впечатляващ обрат.

Алиан Айети се разписа на два пъти за Лугано, а Янис Чиминяни и Уран Бислими също намериха път към мрежата. Борха Майорал намали изоставането на домакините, преди Кевин Беренс да оформи крайния резултат. С успеха швейцарците също събраха шест точки от първите си два мача.

В друг интересен сблъсък Цървена звезда и ФК Копенхаген завършиха 2:2. Датчаните поведоха след автогол на Матей Гащаров, но сръбският гранд успя да обърне резултата с попадения на Тими Елшник и Василье Костов. Махер Каризо възстанови равенството за гостите, а в края Гудел получи червен картон. Българският национал Кристиян Балов остана на резервната скамейка на белградския тим.

Английският Брайтън не успя да намери път към вратата на чешкия Яблонец и двата отбора завършиха при нулево равенство.

Университатя Крайова записа победа с 3:1 при гостуването си на Интер Ескудес от Андора. Асад Ал Хамлави, Стефан Баярам и Симон Елисор бяха точни за румънския състав, докато Борха Ареяно реализира почетното попадение за домакините.

Норвежкият Бран също продължи без грешка, след като се наложи с 4:1 при гостуването си на Кауно Жалгирис в Литва. Ноа Холм се превърна в герой за победителите с хеттрик, а Никлас Кастро добави още едно попадение. За литовския тим се разписа Ренан Оливейра.

Грузинският Иберия и шведският Мялби поделиха точките след равенство 1:1. Гиорги Жинхолава даде преднина на домакините от дузпа в 55-ата минута, но Том Петерсон донесе точката на гостите с попадение в последната минута.

Със същия резултат приключи и двубоят между Пафос и Рига. След като през първото полувреме бяха отменени по едно попадение за двата отбора, Кайо Ферейра изведе латвийския тим напред след почивката. Биел обаче възстанови равенството за кипърците.

След изиграването на срещите Панатинайкос, Трабзонспор, Лугано и Бран са с пълен актив от шест точки. Брайтън, ФК Копенхаген, Университатя Крайова и Мялби имат по четири пункта след първите два кръга от основната фаза на Лигата на конференциите.