Травма попречи на Надал да се противопостави на Шаповалов в Рим

Рафаел Надал загуби своя 1/8-финален мач на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Рим. Испанецът не успя да защити трофея, след като отстъпи на Денис Шаповалов с 6:1, 5:7, 2:6.

Отлична игра на "матадора" му позволи да осъществи два пробива в първия сет. Във втората част играта бе далеч по-оспорвана. И двамата тенисисти си размениха по един пробив и се стигна до резултат 5:5. Канадският състезател спечели подаването си на нула и осъществи нов пробив, за да изравни в сетовете.

В решаващия трети сет 21-кратният шампион от Големия шлем не бе в най-доброто си физическо състояние. Контузия на ходилото му попречи да се движи свободно по корта. Равенството се запази до 2:2, но 23-годишния тенисист доминираше до края на двубоя, за да се поздрави с победата след 2 часа и 39 минути игра.

Hard to watch



A difficult end to the night for @RafaelNadal in Rome...@InteBNLdItalia #ibi22 pic.twitter.com/4oOyTrYP4Q