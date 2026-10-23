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"Тренд": Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 45,9% в проучване за президентския вот

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Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 27,8%, а Костадин Костадинов и Петър Волгин събират 10,9%

тренд илияна йотова кирил вълчев водят 459 проучване президентския вот
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Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава подкрепата на 45,9% от анкетираните в проучване на социологическата агенция „Тренд“ за вестник „24 часа“. На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 27,8%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,9%.

Според данните разликата между първата и втората кандидатпрезидентска двойка е 18,1 процентни пункта.

На четвърта позиция са Радостин Василев и Красимир Манов с 3,2%. Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 2,4% от подкрепата на анкетираните, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 2,2%.

Очаквана избирателна активност

Прогнозата за участието във вота е между 2,4 и 2,5 млн. избиратели.

Проучването е проведено чрез пряко стандартизирано интервю „лице в лице“ сред 1002 респонденти в периода 14–20 октомври 2026 г.

Данните отразяват резултатите от социологическото изследване и не представляват окончателен резултат от изборите.

#президентски избори 2026 #проучване "Тренд" #вот #социологическо проучване

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