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Три трафопоста на територията на местността Баба Алино констатира проверка на РДНСК - Варна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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три трафопоста територията местността баба алино констатира проверка рднск
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Регионалната дирекция за национален строителен контрол е констатирала наличие на три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна, съобщиха от Областната администрация в града. Комплексната проверка за наличие на незаконно строителство в този район е инициирана от областния управител Марио Смърков.

В отговора на дирекцията за строителен контрол, подписан от директора ѝ инж. Петър Москов, е посочено, че е направена проверка и е изпратено писмо до „Електроразпределение Север“ АД с искане за допълнителна информация.

От РДНСК допълват, че енергийното дружество трябва да уточни през коя година са присъединени трафопостовете към мрежата, като изнесе данни за разрешенията за ползването им, инвестиционните проекти, издадените разрешителни за строеж, удостоверението за въвеждане в експлоатация, времето на монтиране и броя на поставените измервателни уреди в района.

Отговорът на фирмата с исканата информация би трябвало да бъде предоставен до пет работни дни.

#проверка в Баба Алино #РДНСК - Варна #местността Баба Алино

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