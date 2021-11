Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел изказаха съболезнования за трагедията на "Струма"

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел изказаха съболезнования за трагичната катастрофа в България.

Трагедия на АМ "Струма": Пътнически автобус се запали, загинали са 45 души

My deepest condolences to the families and friends of those who perished in the tragic bus accident last night in Bulgaria.



I also wish a fast recovery to those injured.



In these terrible times, Europe stands in solidarity with you.