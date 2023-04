Уволниха журналист, публикувал интервю с Шумахер, генерирано от изкуствен интелект

Ан Хофман, главен редактор на немското списание Ди Артюел, бе уволнена от поста си, след като през седмицата изданието предизвика скандал с публикуването на фалшиво интервю с Михаел Шумахер, генерирано от изкуствен интелект.

Легендарният пилот от Формула 1 не е правил публична изява след тежкия ски инцидент, който претърпя в края на 2013 г. Макар и семейството му да пази състоянието на Шумахер в пълна тайна, според информациите той е некомуникативен, въпреки че е в съзнание. Още преди няколко дни близките на седемкратния световен шампион обявиха, че планират да съдят изданието заради "интервюто", а директорът на издателската група Фруке Бианка Полман разкри, че е освободила Хофман.

Michael Schumacher's family plan to take legal action against a German magazine after it ran a supposed interview with the Formula One legend which turned out to be entirely generated by AI. https://t.co/RYclN5yMF3