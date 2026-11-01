В една от секциите във Варненско гласуват с хартиена бюлетина заради повреда в машините

Изборният ден във Варна и областта протича спокойно. В Районната избирателна комисия са постъпили няколко сигнали за неработещи машини. В една от секциите се е наложило да се премине на гласуване с хартиени бюлетини.

В една от секциите в основно училище "Св. Кирил и Методий" са преминали на гласуване с хартиена бюлетина, заради повреда в машините. В някои други секции пък машините не са издавали разписки, но тези технически проблеми вече са отстранени.

Избирателите във Варна и областта са малко над 408 хиляди. Изборният ден тук започна нормално. От полицията съобщиха, че няма сериозни нарушения на обществения ред преди началото на изборите.

"Гласуваме за промяна в България и се надяваме това да се случи в най-скоро време. -БНТ: Какво трябва да се промени? - Трябва бизнесът да бъде съхранен, в момента е разрушен и искаме да се възстанови. "Дано победителят да има разум да задържи България на ниво, което да не е надолу. Това, което сме в момента."

Към 11 часа избирателната активност в Варна и областта е близо 6%. Правото си на глава се упражнели малко над 24 хиляди души.

Вижте повече в прякото включване на Петър Дойкински.