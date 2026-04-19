В област Кърджали официално бе обявен краят на изборния ден

Председателят на Районната избирателна комисия в Кърджали Петър Захариев обяви официално края на изборния ден в 9 МИР.

Първите представители на секционни избирателни комисии вече са в сградата на театъра, където ще бъдат предавани протоколите.

Подадени са били общо 18 жалби, като няма такива, които да са препращани към други институции за разглеждане по компетентност. Сред тях има жалби за говорене в секция на различен от официалния български език, жалби за това, че кметове са влизали в секции или са били пред секциите, както и жалби за технически проблеми с машините в началото на изборния ден. Заради повреда се наложи в една от 349 секции с възможност за машинно гласуване, вотът да продължи само с гласуване с хартиена бюлетина.

В област Кърджали право на глас имаха, според избирателните списъци, 273 117 избиратели. Те гласуваха в 542 секции, 40 от които - подвижни, и 4 - в лечебни заведения и в Дома за стари хора в Крумовград.