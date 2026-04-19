ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента...
Чете се за: 01:37 мин.
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Чете се за: 01:52 мин.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Чете се за: 02:37 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

Първи резултати от екзитпол - формацията на Румен Радев с голяма преднина, шест партии влизат в парламента
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

В област Кърджали официално бе обявен краят на изборния ден

от БНТ , Източник: БТА
Председателят на Районната избирателна комисия в Кърджали Петър Захариев обяви официално края на изборния ден в 9 МИР.

Първите представители на секционни избирателни комисии вече са в сградата на театъра, където ще бъдат предавани протоколите.

Подадени са били общо 18 жалби, като няма такива, които да са препращани към други институции за разглеждане по компетентност. Сред тях има жалби за говорене в секция на различен от официалния български език, жалби за това, че кметове са влизали в секции или са били пред секциите, както и жалби за технически проблеми с машините в началото на изборния ден. Заради повреда се наложи в една от 349 секции с възможност за машинно гласуване, вотът да продължи само с гласуване с хартиена бюлетина.

В област Кърджали право на глас имаха, според избирателните списъци, 273 117 избиратели. Те гласуваха в 542 секции, 40 от които - подвижни, и 4 - в лечебни заведения и в Дома за стари хора в Крумовград.

Водещи новини

ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
След първите данни от екзитпол: Какво е разпределението на мандатите? След първите данни от екзитпол: Какво е разпределението на мандатите?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВР с данни кои партии са купували гласове МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Румен Радев: Очакванията са големи, надеждите са големи и това означава голяма отговорност Румен Радев: Очакванията са големи, надеждите са големи и това означава голяма отговорност
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: В очакване на резултатите: Гледайте специалното изборно...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Осем деца са убити при стрелба в Луизиана
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Два пъти по-малко избиратели в Турция сочат данните
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Тежка катастрофа затруднява движението на изхода на София към АМ...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
