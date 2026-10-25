В САЩ отвориха врати секциите по Източното крайбрежие

В Съединените щати първи отвориха врати секциите по Източното крайбрежие. Вече гласуват и в района на Чикаго, където живеят около 100 хиляди наши сънародници. Там са разкрити шест избирателни секции.

Тук е най-голямата избирателна секция по площ в центъра "Малката България" край Чикаго. От разговорите, които успяхме да проведем преди гласуването с нашите сънародници, може да се каже, че те се вълнуват от няколко неща.

Те се вълнуват от това, което се случва в Черно море, те се вълнуват от това, какво се случва в Европа. И не искат да виждат подобни бунтове, палежи, да се случат в България.

Даниел Дженев, председател на избирателна секция: "- Очаквате ли да има повишена активност на тези избори? Да, очаквам с всичко, което се случва в САЩ, Европа и къде ли не. Хората да дойдат и да кажат собственото си мнение какво се случва по света и какво трябва да се промени."

Тук засега няма много висока избирателна активност, но това е поради причината, че е почивен ден и много хора днес ще дойдат да гласуват малко по-късно.

Вижте още във включването на специалния пратеник на БНТ в Чикаго Симеон Гаспаров