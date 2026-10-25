БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Към 16:00 ч. избирателната активност е 16,04%, най-висока е в 23 МИР София, съобщиха от ЦИК * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

В САЩ отвориха врати секциите по Източното крайбрежие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В Съединените щати първи отвориха врати секциите по Източното крайбрежие. Вече гласуват и в района на Чикаго, където живеят около 100 хиляди наши сънародници. Там са разкрити шест избирателни секции.

Тук е най-голямата избирателна секция по площ в центъра "Малката България" край Чикаго. От разговорите, които успяхме да проведем преди гласуването с нашите сънародници, може да се каже, че те се вълнуват от няколко неща.

Те се вълнуват от това, което се случва в Черно море, те се вълнуват от това, какво се случва в Европа. И не искат да виждат подобни бунтове, палежи, да се случат в България.

Даниел Дженев, председател на избирателна секция:

"- Очаквате ли да има повишена активност на тези избори?

Да, очаквам с всичко, което се случва в САЩ, Европа и къде ли не. Хората да дойдат и да кажат собственото си мнение какво се случва по света и какво трябва да се промени."

Тук засега няма много висока избирателна активност, но това е поради причината, че е почивен ден и много хора днес ще дойдат да гласуват малко по-късно.

Вижте още във включването на специалния пратеник на БНТ в Чикаго Симеон Гаспаров

#САЩ #сънародници #гласуване #Чикаго

Водещи новини

НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от вота
НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч. ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ 3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Едва 2,56% гласували в Кърджалийско – има ли натиск хората да...
Чете се за: 02:35 мин.
Регионални
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ