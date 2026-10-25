В село Три кладенци - цяла комисия в нетрезво състояние?

В село Малорад днес освен президент хората избират и кмет на балотаж. В селото има три секции и са взети мерки от властите хората да не се объркват с двойния вот.Селото стана известно със случая чичо Цено ,в който БНТ първа ви показа как председателят на секцията и един от членовете ѝ дописват преференции за част от кандидатите на изборите през 2023 г.

Изборният ден във врачанска област като цяло преминава без нарушения. Избирателната активност е малко на 7%. Имало е сигнал до РИК, че в село Три кладенци цяла комисия е била в нетрезво състояние. Но след проверка се оказало, че това не кореспондира с реалността.

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