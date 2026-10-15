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Валентин Илиев: Доминирахме в голяма част от мача с Монако

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Спорт
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Спортният директор на ЦСКА отличи представянето на футболистите и работата на треньорския щаб.

Валентин Илиев
Снимка: Startphoto.bg
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев остана доволен от представянето на "червените" срещу Монако.

Столичният клуб загуби с 1:2 на Националния стадион, в първия си мач от Лигата на конференциите.

"Това трябва да е поведението на ЦСКА. Изиграхме изключително силен двубой. Имахме положения да вкараме, но не успяхме да отбележим повече от един гол. Мога само да похваля треньорския щаб и футболистите и мисля, че и реакцията на публиката е показателна за представянето. Изводът е, че играчите трябва да вярват в себе си, защото имат изключителни качества. Играхме срещу един много класен противник. Мисля, че не само бяхме равностойни в голяма част от мача, но и доминирахме и само малшансът ни лиши да се поздравим с положителен резултат", започна той.

Бившият футболист на ЦСКА изрази претенции към спорна ситуация след почивката, при която Стефано Сенси падна в наказателното поле на монегаските.

"За мен лично дузпата срещу Сенси бе на 100%. Дори и в мачове, в които не играем както ни се иска, може да се извлече нещо позитивно. Днес те бяха немалко, но има и неща, които щабът ще анализира. Силно се надявам да има феърплей за всички отбори и по-добрите да побеждават", завърши Валентин Илиев.

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#Валентин Илиев #Монако

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