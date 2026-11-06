Валентин Илиев: Не успяхме да използваме по най-добрия начин възможностите, които имахме

Загубата с 1:2 от Панатинайкос вече е в миналото за ЦСКА, а вниманието на „червените“ е насочено изцяло към предстоящото Вечно дерби. В неделя (8 ноември) тимът на Маркус Гиздол се изправя срещу Левски, а спортният директор на клуба Валентин Илиев коментира представянето срещу гърците и отправи послание преди големия сблъсък.

„Моето лично мнение е, че се получи доста интензивен, добър мач срещу, смея да твърдя, един доста добре обучен отбор. Съжаляваме, че не успяхме да използваме по възможно най-добрия начин възможностите, които имахме и които не доразвихме както трябва, но затова имаме професионалисти като Маркус Гиздол и треньорския щаб, съответно да си направят необходимия анализ. Аз вярвам, че те ще го направят и ще си извлечем необходимите плюсове и минуси и съответно, които ни трябват за в бъдеще“, коментира бившият национал.

Илиев направи и ясно разграничение между предстоящото дерби и срещата с Панатинайкос.

„Мачът с Панатинайкос няма нищо общо с дербито с Левски. Те имаха ситуации и трябва да си го кажем честно - да, не бяха малко. Съответно има треньорски щаб, не искам по никакъв начин да изземам неговите функции. Да си анализират нещата и съответно да направят необходимите корекции. Аз лично мога да говоря за отношението на отбора. За мен то беше добро като поведение, като увереност отборът изглеждаше добре, просто наистина се изправихме срещу доста сериозен противник“, заяви спортният директор.

ЦСКА заема 28-ото място в общото класиране на Лигата на конференциите. Сега обаче пред „червените“ стои съвсем различно предизвикателство – сблъсъкът с големия съперник Левски, в който залогът е не само престиж, но и изключително важни три точки в първенството.