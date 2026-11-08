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Везенков сред обичайните заподозрени за поредна вярна стъпка на Олимпиакос в Гърция

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Българският национал за пореден път се отличи с екипа на "червено-белите".

Везенков сред обичайните заподозрени за поредна вярна стъпка на Олимпиакос в Гърция
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Александър Везенков отново бе сред обичайните заподозрени и помогна на Олимпиакос да съхрани своя пълен актив в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници оцеляха при визитата си на Маруси след 83:81 в среща от шестия кръг.

Както винаги, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица и не разочарова. Българският национал отбеляза ключови стрелби, особено през второто полувреме. Крилото остави на сметката си 18 точки, 3 борби и 2 откраднати топки за 34 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 5/7 от средно разстояние, 2/3 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

В стартовата петица бе селектиран и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който имаше своите моменти. Американецът завърши със 7 точки, 1 борба и 3 асистенции за 16 минути в игра. При стрелбата си гардът бе 0/1 от близко разстояние и 2/2 от далечна дистанция.

Селекцията на Йоргос Барцокас вече може да се похвали с шест победи в шампионата на южната ни съседка. На 15 ноември (неделя) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще имат визита на Арис.

Размяната на серии властваше до голяма степен в началните минути, като гостите съумяха да се откъснат с 4 точки в края на дебютната част. „Червено-белите“ не се забавиха да погледнат смело към двуцифрената разлика в хода на втория период, но домакините намериха противодействие и се надигнаха глава, за да поставят равенството на таблото при 41:41.

Тенденцията, свързана с размяна на серии, отново бе на дневен ред за начало на второто полувреме, но това не спря домакинският отбор да си осигури крехка разлика от 2 точки след 30 минути игра. Драмата се пренесе и в заключителната четвърт, в която водачеството често сменяше своя притежател, но с 3 секунди, оставащи на часовника, кош на Тайсън Уорд подпечата успеха на тима от Пирея.

Еван Фурние се отличи за действащите шампиони на Гърция с 20 точки и 6 асистенции. Тайсън Уорд регистрира 16 и 5 борби.

Антонис Кониарис отвърна с 14 точки за Маруси.

#БК Маруси #Коди Милър-Макинтайър #БК Олимпиакос #Александър Везенков

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