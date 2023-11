Везенков тренира със Сакраменто

Александър Везенков направи пълна тренировка със съотборниците си от Сакраменто преди мача с Ню Орлиънс.

Българинът бе с болки в левия палец на ръката, заради който пропусна последния мач на Кингс.

Kings wrap shootaround in New Orleans.



Not spotted: Keegan Murray, who’s. likely out tonight with a lower back injury.



Participating: Trey Lyles (calf) is expected to play tonight.



Chris Duarte (hand) and Sasha Vezenkov (thumb) were full. pic.twitter.com/LuR1wpVdIi