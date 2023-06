Виктор Уембаняма - Salut, NBA!

В Сан Антонио Спърс доволно потриват ръце. "Шпорите" избраха под номер 1 в драфта на Националната баскетболна асоциация (НБА) 19-годишния французин Виктор Уембаняма, за когото специалистите казват, че е най-големият талант от ЛеБрон Джеймс насам. Висок 221 сантиметра (без маратонки) той е готов веднага да влезе в стартовата петица на Грег Попович. А кой по-добре от "Coach Pop" може да развие качествата на Уембаняма?

Сан Антонио винаги удрят джакпота, когато са имали първи избор в драфта. През 1987 г. взимат Дейвид Робинсън - Адмирала, който вдигна титлата през 1999 и 2003 г. Десет години след това селектират Тим Дънкън. След отказването на Робинсън именно той беше в основата на шампионския отбор на "шпорите" през 2005, 2007 и 2014 г.

Но да се върнем на Виктор Уембаняма. Неговият ръст е първото, което впечатлява. Помните ли Прийст Лодърдейл, който игра в България за Лукойл-Академик, Черноморец и Левски и разбиваше кошовете у нас? Е, Виктор е с неговия ръст, но доста по-елегантен и бърз. През следващия сезон французинът ще бъде конкурент в това отношение на центъра на Хюстън Рокетс Бобан Марянович. Сърбинът е висок 222 сантиметра и е едноличен лидер в класацията, но експертите казват, че Уембаняма ще расте дори още.

Миналата година френският състезател показа класата си отвъд Океана за първи път с два демонстративни мача със своя Метрополитан 92. Играта му бе толкова впечатляваща, че дори ЛеБрон Джеймс възкликна: "През изминалите години всеки е бил еднорог, но той по-скоро е извънземно". Краля остана изумен от височината на Виктор, съчетана с плавност и грациозност в движенията и стрелбата, а Джеймс рядко си позволява подобни лирични отклонения за хора, които имат потенциал да погледнат към трона му.

Беше въпрос на време за Уембаняма да погледне към НБА и той го направи веднага, след като френското първенство му отесня, а това се случи много бързо. През изминалия сезон той грабна призовете за MVP, за най-добър реализатор (21.6 точки средно на мач) и най-добър защитник (10.4 борби средно на мач). 19-годишният талант има потенциала да напуска паркета с дабъл-дабъл във всеки двубой на Сан Антонио, а безпогрешното око на Грег Попович знае това.

С избора тази нощ "шпорите" направиха Виктор Уембаняма първия французин селектиран под номер едно в драфта, а това беше отчетено и от президента Еманюел Макрон. Още с пристигането си в Съединените щати Уембаняма ще погледне към званието "европейската звезда на НБА", а конкуренцията за това е убийствена - Йокич, Адетокумбо, Дончич, Гобер, Сабонис, Порзингис... Отдавна, да не кажем никога, Старият континент не е имал толкова решаваща роля в лигата.

Виктор Уембаняма започва да гледа към своята американска мечта, когато е едва 11-годишен. Осем години по-късно той я реализира и вече надгражда, като иска да сложи на ръката си шампионския пръстен. Комбинацията между неговия талант и треньорския усет на Грег Попович може да бъде убийствена за опонентите, но няма да бъде достатъчна за първото място в лигата на извънземните. Уембаняма трябва да получи сериозна подкрепа от съотборниците си.

Историята помни, че след избора на Дейвид Робинсън и Тим Дънкън двамата получиха приза за новобранец на годината в асоциацията, а историята често се повтаря… Виктор Уембаняма пристига в НБА като принц от Европа. А как ще напусне сцената?

Автор: Радостин Любомиров

