Виктория пусна последната нова песен за "Евровизия"

След 4 успешни премиери в последните четири дни, тази вечер Виктория Георгиева представи последната песен, кандидат за "Евровизия" 2021. Това е "Growing Up is Getting Old" - мелодична и красива балада, разказваща за това как понякога не искаме да пораснем.



Виктория казва за песента, че е много лична за нея. Смята, че понякога да се върнеш към корените си, към мястото, къде се чувстваш най-сигурен и себе си, и към хората, които обичаш, е начинът да намериш своето призвание в живота.

Когато слуша тази песен, Виктория признава, че си мисли за своите близки.

Преди броени дни беше съобщено, че зрителите на конкурса от цял свят ще могат да се включат в процеса по избор на българската песен за "Евровизия" 2021. Това ще се случи на специално създадена платформа, която ще бъде активна след премиерата на песните от "A little dramatic".

В нея музикалните фенове ще могат да споделят мнението си за “Imaginary Friend”, “Dive Into Unknown”, “Phantom Pain”, “The Funeral Song”, “Growing Up Is Getting Old” и “Ugly Cry”.