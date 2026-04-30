Владо Николов, "Прогресивна България": Ще работим за възстановяване на доверието в Народното събрание

„Прогресивна България“ ще работи за възстановяване на доверието в Народното събрание, заяви новоизбраният депутат Владо Николов при влизането в парламента. По думите му е „абсолютно недопустимо“ парламентът да има едва 8% обществено одобрение, а основната цел на политическата сила е институцията да възвърне стойността си чрез реален дебат и идеи, а не конфронтация.

„Фокусът днес е конституиране на Народното събрание, избиране на председател и стартирането на, дай Боже, успешна и продуктивна работа."

Попитан с какви очаквания влиза за първи път като депутат, Николов подчерта като основен приоритет връщането на общественото доверие в парламента.