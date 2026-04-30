БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НОВИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Владо Николов, "Прогресивна България": Ще работим за възстановяване на доверието в Народното събрание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

„Прогресивна България“ ще работи за възстановяване на доверието в Народното събрание, заяви новоизбраният депутат Владо Николов при влизането в парламента. По думите му е „абсолютно недопустимо“ парламентът да има едва 8% обществено одобрение, а основната цел на политическата сила е институцията да възвърне стойността си чрез реален дебат и идеи, а не конфронтация.

„Фокусът днес е конституиране на Народното събрание, избиране на председател и стартирането на, дай Боже, успешна и продуктивна работа."

Попитан с какви очаквания влиза за първи път като депутат, Николов подчерта като основен приоритет връщането на общественото доверие в парламента.

"Една от основните цели, която имам аз лично и „Прогресивна България“ като политическа партия е Народното събрание да върне стойността, която имаше в очите на хората. За мен е абсолютно недопустимо да има 8% одобрение."

"В Народното събрание трябва да има политически дискусии, трябва да има обмяна на идеи, а не да го обръщаме на бит пазар. Смятам, че това е много добро начало за една успешна работа."

#"Прогресивна България" #Владо Николов #новият парламент

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ