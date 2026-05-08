Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта
Военният министър Димитър Стоянов очерта основните приоритети в работата на ведомството

Снимка: Министерство на отбраната
На тържествена церемония в Министерството на отбраната Димитър Стоянов встъпи в длъжност министър на отбраната. Той се обърна с думи на благодарност към досегашното ръководство в лицето на министъра в служебния кабинет Атанас Запрянов, съобщиха от военното ведомство.

"Надявам се съвместно с военното ръководство да продължим започнатото и в края на управленския мандат да отчетем успехи, свързани с окомплектоване на военните формирования с личен състав, нова техника и подходяща инфраструктура", каза министър Димитър Стоянов.

Той очерта грижата за хората в отбраната, модернизацията на въоръжените сили и подобряване на инфраструктурата като основни задачи в работата си.

"Имаме подготвена управленска и законодателна програма, по която започваме работа без да се бавим. Ще предложим промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, както и в Закона за резерва на въоръжените сили", категоричен бе министър Димитър Стоянов.

"За мен е чест да ви приветствам в Министерството на отбраната и да ви пожелая успешен мандат - с тези думи досегашният министър Атанас Запрянов се обърна към своя наследник на поста и по традиция му връчи икона на Свети Георги.

В словото си Атанас Запрянов акцентира върху положените усилия по време на служебния кабинет за нарастване на военните способности, за справяне с некомплекта и за модернизацията на Българската армия. Той благодари на военното ръководство, на командванията на видовете въоръжени сили, на ръководителите на подчинени структури за съвместната работа и им пожела успех.

#министър Атанас Запрянов #нов министър на отбраната #Димитър Стоянов #министър на отбраната

