Време е за зрелище: Бостън и Далас се изправят в големия сблъсък в "Лигата на извънземните"

Настъпи най-сладкото време за феновете на баскетбола. Европейците задаваме алармите за ранни зори, а американците запълват до краен предел арените или близките барове, които ще приемат всички, които не са успели да се доберат до билети за предстоящото зрелище за големия финал на Националната баскетболна асоциация между Бостън Селтикс и Далас Маверикс.

Шампионът на Изток профуча покрай конкуренцията в редовния сезон, завършвайки с четвъртото най-високо постижение в историята си от 64 победи и 18 загуби, а в плейофите, макар и с доза късмет от контузиите, които сполетяха техните съперници, загубиха само два мача – един на четвъртфиналите срещу Маями Хийт и един срещу Кливланд Кавалиърс на полуфиналите. На хартия, финалът на Източната конференция затрудни отбора воден от Джо Мазула, но в крайна сметка Бостън не даде и мач на вдъхновения Индиана Пейсърс. „Келтите“ спечелиха и двата двубоя срещу тексасци от редовния сезон. Въпреки това и Селтикс не минаха невредими. Кристапс Порзингис се контузи в Мач 4 от серията срещу „горещите“ и не се е връщал на паркета оттогава. По всичко личи обаче, че 218-сантиметровият латвийски център е готов да излезе срещу един от бившите си отбори, в лицето на Далас.

Никой не очакваше в средата на сезона, че „Мавс“, които дори не взеха участие в Плей-ин турнира през 2022/23, ще бъдат на четири мача от втората си титла от 2011 г. насам. Но гениалната работа по време на Драфта миналата година, както и на трансферния пазар, катапултира отбора воден от Джейсън Кид, който сам по себе си беше под прицел от почитатели и журналисти, до висотите в най-лукративната баскетболна лига в света.Тексасци завършиха редовния сезон с 50 победи и 32 загуби, но най-впечатляващото от тях дойде в плейофите. Във всеки един от мачовете си Маверикс бяха по-ниско поставения отбор, но благодарение на феноменалната отборна игра, както и баскетболният гений, с който разполагат Лука Дончич и Кайри Ървинг, елиминираха ЛА Клипърс, първенецът на Запад Оклахома Сити Тъндър и Минесота Тимбъруулвс, който в предишния кръг елиминира шампиона от предишния сезон Денвър Нъгетс.

И двата отбора разчитат на звездно дуо – Джейсън Тейтъм и Джейлън Браун за Бостън и Дончич и Ървинг за Далас, както и ролеви играчи, които могат да поемат контрол над събитията, когато си поискат. Тейтъм и Браун все още ближат раните си от загубата във финала срещу водения от Стеф Къри Голден Стейт Уориърс преди две години. Сега пред двамата е най-добрия шанс да разбият всички критики, които понасят, и да се превърнат в суперзвезди не само в Бостън, а и в цяла Америка.

Голяма причина Тейтъм и Браун да не се считат за лица на новата генерация е едно момче от столицата на Словения – Любляна. Лука Дончич има всички шансове да се превърне в един от най-добрите играчи в цялата история на НБА. Двуметровият гард води в почти всички важни показатели в плейофите – вкарани точки, асистенции, борби, откраднати топки, вкарани кошове от игра и вкарани тройки.

От своя страна неговият партньор Кайри Ървинг се завръща в града, който най-много го ненавижда. Австралиецът носеше екипа на Бостън в периода 2017-2019 г. и не остави добро впечатление пред взискателната публика на един от най-историческите отбори. Веднага щом премина в Бруклин и беше време сегашния му тим да се изправи срещу предишния, Ървинг не остави чувствата си несподелени, настъпвайки „Лъки леприкона“ нарочно.

Едно е сигурно. Милионите събрали се пред екраните или в една от двете зали, „ТД Гардън“ и „Американ Еърлайнс Център“, ще изживеят минимум четири зрелищни двубои баскетбол на извънземно ниво с марка НБА. Дали Селтикс ще приберат 18-ия си трофей „Лари О‘Брайън“, или Маверикс ще продължат приказката си от втората половина на сезона, ще стане ясно в следващите дни или две седмици.

