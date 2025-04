ЛА Клипърс не изпусна победата този път и изравни серията с Денвър

ЛА Клипърс си тръгна с успех от гостуването си на Денвър Нъгетс със 105:102 в двубой от първия кръг на плейофите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Двата тима си спретнаха нов инфарктен сблъсък, като този път "ножиците" измъкнаха победата и изравниха серията срещу шампиона от сезон 2022/23.

Винаги интригуващите мачове между четвърти и пети от редовния сезон отново не разочароваха. В "Бол Арена" в Денвър двата отбора размениха лидерството цели 18 пъти и стигнаха до 12 равенства, а най-големият аванс в целия мач стигна едва 8 точки при 31:23 за домакините в края на първата четвърт.

Нъгетс стартираха по-добре, възползвайки се от грешките на противника, което се отрази в цели 14 пункта от бърз пробив. Единствено 12-те точки на Кауай Ленард държаха гостите в играта, които изоставаха с 25:31 след 12 минути игра. Клипърс нападнаха, веднага след като Никола Йокич седна на пейката, и набързо изравниха в началото на втория период, а до самия му край резултатът се движеше около 1-2 владения. Все пак серия от 11:2 точки и тройка на Ленард със сирената наклониха везните към тимът от Лос Анджелис, който се оттегли на почивката с аванс от 55:52.

След подновяването на играта все още нищо не можеше да раздели двата отбора, които влязоха в словесен и физически спор след сблъсък между Норман Пауъл и Джамал Мъри. Гостите постигнаха най-големия си аванс при 78:71 в края на третия период, но лична серия от осем точки на Йокич първо намали изоставането на Денвър за 76:78, а след това и даде аванс в началото на хаотичния последен период за 79:78. В оставащите 12 минути двата тима вдигнаха още повече оборотите и видяхме цели 8 промени на лидерството, както и 4 равенства. За Нъгетс Ръсел Уестбрук се включи силно от пейката, Никола Йокич завърши "трипъл-дабъла" си, Майкъл Портър-младши и Джамал Мъри показаха невероятна борбеност, докато за Клипърс вездесъщият Кауай Ленард продължи да блести, Норман Пауъл влезе в стрелкови ритъм, Ивица Зубац продължи да бъде стабилен, а Крис Дън бе блестящ в защита. В крайна сметка "ножиците" намалиха грешките, а Ленард сложи край на интригата с кош при оставащи 55 секунди за 105:102.

Кауай Ленард оглави листата на топреализаторите с цели 39 точки, постигнати при 79% успеваемост от игра и 100% от наказателната линия, а Ивица Зубац се включи с "дабъл-дабъл" - 16 точки и 12 борби.

За Денвър Нъгетс Никола Йокич се отличи с 26 точки, 12 овладени под двата ринга топки и 10 асистенции, а Джамал Мъри добави още 23 точки.

Мач №3 между Клипърс и Нъгетс ще бъде в Лос Анджелис в ранните часове на 25 април, петък.