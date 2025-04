Денвър потрепери на старта в плейофите на НБА (ВИДЕО)

Денвър Нъгетс потегли успешно в плейофите на НБА. Съставът на Дейвид Аделман оцеля срещу Лос Анджелис Клипърс със 112:110 след продължение в първи мач от четвъртфиналите на Западната конференция. В „Бол Арена“ тимът от щата Колорадо трябваше да преодолява двуцифрен дефицит в хода на срещата, но се пребори за допълнителни 5 минути, в които успя да разочарова момчетата на Тайрън Лу.

По този начин Нъгетс удариха първи в сочената за една от най-интригуващите серии в целите елиминации и поведоха с 1:0 победи. Вторият двубой е предвиден за 22 април (вторник), като отново Денвър ще бъде домакин.

Стартът даде предпоставки за доста драматични моменти, а честата смяна на точни стрелби потвърди този факт. В следващите моменти Джеймс Хардън реши да сложи край на равенството и собственоръчно осигури разлика от 5 точки на домакините след 12 минути игра.

Кауай Ленърд пое щафетата за начало на втория период и авансът на „ножиците“ придоби двуцифрени изражения. Гостите не останаха длъжни, намирайки начин да си стъпят на краката с помощта основно на Никола Йокич и Арън Гордън, но отборът от щата Калифорния се прибра в съблекалнята при 53:49.

Домакините направиха опит да повторят сценария от втората четвърт и при подновяването на играта, като Ивица Зубац и Хардън блестяха. Този път Йокич получи помощ от Джамал Мъри, а Нъгетс върнаха интригата, макар че Клипърс се откъснаха с 3 точки аванс в края на предпоследния период.

Най-интересното бе в последната част, когато водачеството отново започна да сменя своя притежател. Така се стигна до последните 24 секунди, когато точен шут зад дъгата на Ръсел Уесбрук изведе тимът от щата Колорадо с 2 точки напред, но в ответното нападение Хардън пое отговорност и изравни резултата. Последва безплодна атака за гостите и развръзката остана за продължението.

Драматичните моменти не липсваха и в допълнителното време. Крисчън Браун и Хардън си размениха по една тройка, а Нъгетс имаха точка актив в последните 28 секунди. Впоследствие Гордън не сбърка от наказателната линия, а атака по-късно Крис Дън сбърка фатално, за да може Йокич да сложи точка на спора при оставащи 7 секунди.

Никола Йокич блесна за Денвър с 29 точки, 9 борби и 12 асистенции. Арън Гордън се отличи с 25 и 8 овладени под двата ринга топки, Джамал Мъри финишира с 21, 9 овладени под двата коша топки и 7 завършващи паса. Ръсел Уестбрук записа 15 точки и 8 борби, Крисчън Браун реализира11.

Джеймс Хардън се открои за Клипърс с 32 точки, 6 борби и 11 асистенции. Кауай Ленърд завърши с 22 и 6 овладени под двата ринга топки, Ивица Зубац се отчете с 21 и 13 овладени под двата коша топки. Норман Пауъл приключи с 12 точки, Крис Дън има 10.