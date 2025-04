Минесота обърка плановете на Лейкърс (ВИДЕО)

Минесота Тимбърулвс впечатли на старта на плейофите в НБА. Селекцията на Крис Финч постави на колене Лос Анджелис Лейкърс след 117:95 в първа четвъртфинална среща от Западната конференция, изиграна в „Крипто Арена“. „Горските вълци“ нанесоха своя удар още през втората част, а във второто полувреме не показаха признаци на слабост и отчаяха състава, воден от Джей Джей Редик.

Това се оказа достатъчно за отбора от щата Минесота да обърка сметките на „езерняците“ и да поведе с 1:0 победи в опита си да докаже, че има сили да мечта за втория кръг. Вторият мач ще бъде изигран на 23 април (сряда), като и той ще бъде на територията на Лейкърс.

Откриващите минути принадлежаха на Лука Дончич, който бе в основата на ранното лидерство за домакините. Гостите трудно намираха ритъм, особено в офанзивен план, а Дончич продължи в същия дух и „езерняците“ си издействаха разлика от 7 точки в края на встъпителния период.

