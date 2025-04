Индиана потегли обещаващо в плейофите на НБА (ВИДЕО)

Индиана Пейсърс постави успешно начало на плейофите в НБА. Баскетболистите на Рик Карлайл подчиниха Милуоки Бъкс със 117:98 в първи четвъртфинален мач от Източната конференция. В "Гейнбридж Фийлдхаус" отборът от щата Индиана диктуваше събитията на паркета през огромна част от срещата и така не позволи на играчите на Док Ривърс да мечтаят за успех.

Това бе достатъчно за "пешеходците" да поведат с 1:0 победи срещу "елените" и да дадат заявка за силно представяне в елиминациите. Вторият мач отново ще бъде изигран в Индиана, като е планиран за 23 април (сряда).

that’s how you start a series #PacersWin pic.twitter.com/bYMqBsZjuk

Високата резултатност бе на дневен ред още от самия старт, преминал основно при размяната на точни стрелби. Впоследствие домакините разгърнаха допълнително своя потенциал в нападение чрез Паскал Сиакам, Андрю Нембхърд и Арън Нейсмит, за да си издействат аванс от 8 точки в края на дебютната част.

NESMITH DRILLS THE CORNER 3.



The Indiana crowd is HYPED early for Game 1 on ESPNpic.twitter.com/OMC9GvggtZ